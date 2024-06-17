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تواجد ميداني وزمن التقاطر.. وزير النقل يصدر توجيهات جديدة بشأن إجازة العيد

09:00 ص الإثنين 17 يونيو 2024

خطوط المترو

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كتب- محمد نصار:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تواجد مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في المحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد وزير النقل، على ضرورة متابعة انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT، ومؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولي المترو والقطار الخفيف وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات مع المحافظة على مواعيد التقاطر وانتظام العمل داخل المحطات.

ووجه وزير النقل، أيضًا، بضرورة انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

زمن التقاطر إجازة العيد كامل الوزير سكك حديد مصر
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