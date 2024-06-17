المسلوقة أفضل من المحمرة أو المشوية.. نصائح وتحذيرات عند تناول لحوم الأضاحي

كتب- عمر صبري:



استعرض الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، المركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، بعض النصائح المهمة عند تناول لحوم الأضحية.



وأضاف "شعبان"، خلال مقالة بحثية، أنه لا يمكن الاستغناء عن تناول اللحوم الحمراء والتي تعد مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للنمو وتجديد الأنسجة ومناعة الجسم والتي لا يمكن تعويضها باستهلاك أي مصدر بروتيني اّخر.



وتابع أستاذ الأمراض المشتركة: ولكي يكون تناول اللحوم صحيحًا يجب أن يكون بكميات معقولة حتى ولو يوميا ولكن بكميات صغيرة من 100-150 جم يوميًا.



وأشار إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، كما قد يحدث في أيام عيد الأضحى بكميات كبيرة وعلى فترات متقاربة يسبب ذلك مشاكل صحية خطيرة للمستهلك خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكر أو النقرس.



وذكر أنه يفضل تناول كميات من الخضروات خاصة الطازجة مثل السلطات عند استهلاك اللحوم وذلك لتقليل الضرر منها، وتفضل استهلاك اللحوم المسلوقة عن المحمرة لتقليل نسبة الدهون.



واستطرد: يُفضل اللحوم المشوية ولكن عند شوي اللحم يجب أن يكون الفحم غير شديد التوهج هادئ والمسافة بين اللحم المراد شويه والفحم أسفله ليست بالقريبة تماما لأن الدهون المتساقطة على الفحم أثناء الشوي تحترق ويتصاعد منها أبخرة هيدروكربونية سامة وخطيرة على صحة الإنسان إذا ما تشبع اللحم المشوى بهذه الأبخرة.