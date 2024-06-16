بعثة حج الجمعيات الأهلية: الحجاج يكملون أداء المناسك بنجاح وسط إجراءات احترازية مشددة



كتب- حسن مرسي:

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، نجاح حجاج الجمعيات في إتمام ركن الحج الأعظم بالوقوف بعرفات، ثم توجههم إلى مزدلفة ومنى أو مكة المكرمة، وذلك وفق خطة محكمة لمنع التزاحم وتسهيل أداء المناسك.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "ten"، حيث أشار "عبد الموجود"، إلى أن جميع الحجاج يتواجدون حاليًا في مشعر منى لرمي الجمرات، حيث سيبدأون برمي الجمرات الثلاث اعتبارًا من الغد، ثم يعود الحجاج المتعجلون إلى مكة بعد يومين، بينما يبقى غير المتعجلين ثلاثة أيام إضافية قبل العودة.

وأوضح رئيس البعثة، أن هناك حرصًا شديدًا على توعية الحجاج بالإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والالتزام بالجدول الزمني لرمي الجمرات وفقًا للخطة الموضوعة من قبل السلطات السعودية.

وأكد "عبد الموجود"، أن البعثة تعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان للحجاج، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم طوال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة، حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.