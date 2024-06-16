أزهري: صلة الرحم ليست مجرد فضيلة أخلاقية بل عبادة تُقرب المسلم إلى الله



كتب- حسن مرسي:

شدد الشيخ محمد نصر عبد المنصف، أحد علماء الأزهر الشريف، على المكانة العظيمة التي تحظى بها صلة الرحم في الإسلام، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية حثا عليها وحذرا من مغبة قطيعتها.

وأوضح عبد المنصف، خلال حواره على قناة مصر الأولى، أن صلة الرحم ليست مجرد فضيلة أخلاقية، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، ويجني من خلالها ثمارًا كثيرة في الدنيا والآخرة. فصلة الرحم سبب في زيادة الرزق وبركة العمر، كما أنها طريق لدخول الجنة، حيث أن قاطع الرحم محروم من هذه النعمة.

وأكد الشيخ عبد المنصف، أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة ذهبية لصلة الرحم وتصفية النفوس، داعيًا إلى اغتنام هذه الفرص للتواصل مع الأهل والأقارب، وتبادل التهاني والزيارات، حتى وإن كان هناك خلافات أو مشاحنات سابقة.

وفي الختام، حث الشيخ عبد المنصف على الالتزام بصلة الرحم في جميع الأوقات، وعدم الاكتفاء بها في المناسبات فقط، مشيرًا إلى أن صلة الرحم هي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وينال بها رضا الله ومحبته.