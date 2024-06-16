دليل من البنك الدولي.. خبير اقتصادي يتوقع تحسن الاقتصاد المصري الفترة المقبلة



كتب- حسن مرسي:

أعرب الخبير الاقتصادي فرج عبدالله عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، وذلك استنادًا إلى تقرير البنك الدولي الأخير الذي توقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5%.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح عبدالله، أن هذا التفاؤل يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، توقع تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض أسعار السلع.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد مثالًا بارزًا على الاستثمارات الضخمة التي تشهدها مصر، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع، توقع عبدالله، أن يبدأ هذا الانخفاض اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي المقبل، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين القدرة الشرائية.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، شدد عبدالله على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع هذه التوقعات، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد أن استمرار النمو الاقتصادي يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الأعمال.

وأعرب عن أمله في أن يكون الربع الأخير من العام الحالي مرحلة متميزة للاقتصاد المصري، وأن يشهد القطاع الخاص استثمارات متزايدة وتوجهًا نحو الإنتاج السلعي، بما يسهم في تعافي الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.