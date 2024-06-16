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BBC

استمرار توافد المواطنين على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى - 20 صورة

06:47 م الأحد 16 يونيو 2024
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى
  • عرض 20 صورة
    توافد الأسر على جنينة الأسماك احتفالًا بعيد الأضحى

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- محمود عبد الناصر:

واصل العديد من الأسر التوافد على جنينة الأسماك بالزمالك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

ويتوافد المواطنين على مختلف الحدائق والمنتزهات العامة في مصر، ومنها حديقة الأزهر.

ورصدت "عدسة مصراوي"، استمرار توافد الأسر والمواطنين على جنينة الأسماك بالزمالك في محافظة القاهرة؛ احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، شدد على أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد لتلبية احتياجاتهم والتأكد من صلاحياتها والإشراف على المجازر ، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها .

جنينة الأسماك عيد الأضحى المنتزهات العامة
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