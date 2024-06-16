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BBC

من غير دهون.. خبير يكشف أفضل طرق تناول لحوم عيد الأضحى بدون أضرار

06:29 م الأحد 16 يونيو 2024

تناول اللحوم

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كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، عدة نصائح مهمة قبل تناول لحوم عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن هناك بعض القواعد يجب اتباعها لعدم الشعور بألم من تناول اللحوم سواء اللحوم الضاني أو البتلو.

وشدد "جمال"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن "عبد المعبود وأحمد دياب"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، على ضرورة تناول اللحوم خالية الدهون، مع تجنب تحمير اللحوم في اللية أو الدهون، معلقًا: اللحمة نأكلها إما مشوية أو مسلوقة.

وتابع خبير التغذية، أنه يجب تجنب تناول اللحوم المشوية المعرضة مباشرة للنار، خاصة أن أفضل طريقة للشوي تكون في الفرن مع الخضروات أو مسلوقة جوار الفتة.

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