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BBC

أجواء مُبهجة.. 60 صورة ترصد احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك

12:50 م الأحد 16 يونيو 2024
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال-المواطنين-بعيد-الأضحى-في-جنينة-الأسماك-بالزمالك-(66)_23
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك
  • عرض 60 صورة
    احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة الأسماك

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- محمود عبد الناصر:

توافد اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، عددا من المواطنين والأسر إلى جنينة الأسماك؛ احتفالًا بالعيد وسط أجواء مبهجة.

ورصدت عدسة "مصراوي"، عددًا من الصور بجنينة الأسماك لاحتفال الأسر والمواطنين بعيد الأضحى.

يذكر أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات؛ لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل على توفير جميع سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء إجازة سعيدة مع أسرهم.

جنينة الأسماك عيد الأضحى احتفالات العيد
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