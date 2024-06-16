الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل في أول أيام عيد الأضحى



كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك، انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة؛ لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

وبحسب بيان "النقل"، الأحد، اطمئن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة وانتظام مواعيد قيامها وتواجد مسؤولو الهيئة بالمحطات المختلفة؛ للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير، انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT، مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى، وتواجد وانتشار قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة، والتأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر وانتظام العمل داخل المحطات.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، انتظمت حركة الملاحة فى موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وكذلك حركة الصادرات والواردات، حيث أكد وزير النقل، على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، والالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

واطمأن وزير النقل، على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، موجهًا باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.