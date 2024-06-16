باكية.. ريهام سعيد تكشف عن طلبها الغريب من زوجها بعد أزمة عملية تجميل وجهها

كتب- محمد فتحي:

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن أسرتها تأثرت كثيرا بفشل عملية التجميل التي أجرتها مؤخرا، لافتة إلى أنها طلبت الطلاق من زوجها بعد إجراء العملية.

وأضافت "سعيد" خلال حوارها في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر قناة تليفزيون الجديد لايف على اليوتيوب، أن زوجها وأبنائها دائما ما يوجهوا لها اللوم بعد إجراء عملية التجميل، مضيفة: "ولادي قالوا ليا ليه يا ماما عملتي كدا إنتي كنتي الأول حلوة قوي".

وأشارت إلى أنها لم تغضب من نفسها طوال حياتها، لكنها بعد عملية التجميل غضبت من نفسها كثيرًا، لافتة إلى أنها أول ما تنظر في المرآة تحزن على نفسها لأنها ترى العيوب الأخيرة الناتجة عن العملية.

وقالت حينما طلب منها المذيع النظر في المرآة لتتحدث إلى نفسها: "أنا لا أحب أن أعيش دور الضحية، لكنني اتظلمت كثيرا، وقدمت أعمالا كثيرة جدا لكن لم يتحدث عنها أحد، ولم يكن هناك أي تقدير لي من البشر لكن ربنا يقدر لي هذا".

وأوضحت: "معرفتش أعدي من الأزمة الأخيرة، لأن كل الناس بتخوفني لكن أنا معايا ربنا أقوى من أي حد وإن شاء الله هيجي يوم والحق هيقال".

وتابعت: "أن أي مذيع أو ممثل بدون كاريزما كل شيئ بيروح العيون دي أهم حاجة".