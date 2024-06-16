بيان مهم من القنصلية المصرية في جدة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج.. ماذا قالت؟

مصراوي

قدمت القنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية، إحاطة هامة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج المصريين الذين قدموا إلى المملكة لأداء فرضة الحج وتم فقدان الاتصال بهم.

وقالت القنصلية في بيان لها: "تهيب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين قدموا لأداء مناسك الحج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة الإبلاغ على الخط الساخن لغرفة عمليات الحج".

وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن الإبلاغ قدر الإمكان بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه، وبيانات الشخص المفقود، وصلة القرابة بالمبلغ عنه.

وأضاف بيان القنصلية، أن غرفة عمليات الحج مستمرة على مدار 24 ساعة، إذ يمكن الاتصال بغرفة عمليات الحج من خلال رقم الخط الساخن 565702002 (00966).

يذكر أن لجان بعثة وزارة السياحة، تحرص على التواجد بشكل دائم بجميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة بعرفات، والمرور والاطمئنان على الحجاج وتذليل العقبات التى قد تعترضهم والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق بين اللجان والمتابعة العامة لكل المخيمات وتقديم الدعم اللازم لهم.