الليلة تصل لـ62 ألف جنيه.. 6 صور ترصد أغلى فندق في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي 2024

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كتب- محمد أبوبكر:

يهتم العديد من المواطنين؛ تزامنًا مع بدء إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاعين العام والخاص، بالبحث عن أسعار الفندق في عدد من المناطق منها العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل أغلى فندق في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي 2024، كما يلي:

اكوا فيو

- يقع أكوا فيو في العلمين على بعد 10 كم من بورتو مارينا، ويوفر مكان إقامة مع تكييف. توفر هذه الشقق الفندقية حديقة.

- تحتوي الشقق الفندقية على تلفزيون بشاشة مسطحة. وتم تجهيز المطبخ بميكروويف وثلاجة وموقد مسطح بالإضافة إلى غلاية، ومكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 86 كم منها.

- تبدأ الليلة من 44 ألف جنيه وتصل إلى 62 ألف جنيه.

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