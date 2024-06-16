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BBC

غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية

12:36 ص الأحد 16 يونيو 2024

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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نشأت علي

حددت المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد، والذي تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب عدد من العقوبات علي من يتداول الاطعمة الغذائية بدون الحصول علي شهادة صحية.

ويرصد مصراوي نص المادة ٢٩ بمشروع القانون، والتي جاءت كالتالي: كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.

هيئة سلامة الغذاء النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب
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