الحج 2024.. السياحة: تصعيد جميع الحجاج إلى عرفات ونجاح النفرة للمزدلفة

كتب- محمد أبو بكر:

انتهى، مساء اليوم، جميع حجاج السياحة من أداء مناسك الحج بعرفة، وهم الآن مقيمين بمزدلفة للمبيت بها، ومن ثم التوجه إلى منى لرمى جمرات العقبه الكبرى، وذلك بمرافقة مشرفى شركات السياحة.

جاء ذلك، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، السبت، بمرافقة وتحت إشراف لجان بعثة الحج الرسمية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري،

ومن جانبه، حرص، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، على التواصل اليومي مع بعثة الوزارة، لمتابعة والطمأنة على أحوال حجاج السياحة وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر، حيث أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بالبعثة للاطمئنان على قيام جميع الحجاج من أداء مناسك الحج بعرفة.

وحرص الوزير على الإطمئنان على نفرة حجاج السياحة للمزدلفة بنجاح، مثمناً على جهود أعضاء بعثة الوزارة وما يبذلونه من قصارى الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي أنه تم التأكد بالتنسيق والمتابعة مع مشرفي الشركات السياحية من جاهزية الحافلات التي تنقل الحجاج لمزدلفة والتي كانت موجودة بمواقف السيارات التي تم توفيرها بجانب المخيمات.

وتأكدت وزارة السياحة والآثار من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة البالغ عددهم 25223 حاج هذا العام، وذلك من خلال اللجان الميدانية التي تغطي كافة مكاتب خدمات الطوافة بمشعر عرفات لتقوم بالتدخل وإنهاء أي مشاكل قد تطرأ أثناء التسكين بالمخيمات، أو بالخدمات التي سبق التعاقد عليها.

وحرصت لجان بعثة الوزارة، على التواجد بشكل دائم بجميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة بعرفات، والمرور والاطمئنان على الحجاج وتذليل العقبات التى قد تعترضهم والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وذلك بواقع لجنة بمخيم المميز، ولجنتين بمخيمات الخمس نجوم، ولجنتين بمخيمات البري، وأربع لجان بمخيمات الاقتصادى، بالإضافة الى غرفة العمليات الرئيسية التى تقوم بالتنسيق بين اللجان والمتابعة العامة لكل المخيمات وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن المقرر أن تتواجد هذه اللجان أيضاً بمخيمات منى.