نسبة التنفيذ 50 %.. وزير الري يتابع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح "سويلم"، بحسب بيان وزارة الموارد المائية والري، السبت، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٥٠%، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء جسم قنطرة فم ترعة الساحلية.

ووفق بيان "الري"، فقد تم فى قنطرة الديروطية، إزالة السد المؤقت وفتح المياه في القنطرة، وتصنيع بوابات القنطرة وتركيب دليل البوابات، مع تركيب الستارة القاطعة أسفل المنشأ أمام وخلف القنطرة، وإجراء اختبار التحميل للتربة بموقع القنطرة، والإنتهاء من أعمال حماية القاع والميول أمام وخلف القنطرة.

وتم فى قنطرة البدرمان، الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة في الأمام والخلف، وتنفيذ أعمال الحدادة والنجارة وصب الخرسانة لزوم الحوائط، والردم حول أساسات القنطرة.

كما تم نهو الكوبري المؤقت أعلى قنطرتى فم البدرمان والديروطية، وتصنيع وتركيب البوابات المؤقتة؛ لإعادة توزيع المياه لكل من ترعتى البدرمان والديروطية.

وتم تنفيذ الستائر المعدنية القاطعة للمياه وخرسانة الأساسات لقنطرة أبو جبل، وتم فى قنطرة الابراهيمية، تنفيذ قناة التحويلة لترعة الابراهيمية، وتنفيذ أعمال حماية القاع والميول للبر الأيمن، ودق الستائر المعدنية لزوم السد المؤقت بالبر الايسر، والبدء فى إنشاء مجموعة آبار التجفيف، والتجهيز لبدء تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة للأساسات، وتصنيع بوابات القنطرة باليابان.

يذكر أنه مؤخرًا الانتهاء من إنشاء قناطر بحر يوسف وتجربة تشغيل البوابات يدويا بنجاح.

ويُعد هذا المشروع الهام، ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة؛ لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.