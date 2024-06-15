الأوقاف: خطبة العيد محددة بـ10 دقائق للتيسير على المصلين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أنه تم إنشاء غرفة عمليات متخصصة منذ الأسبوع الماضي للإشراف على سير التجهيزات والاستعدادات الخاصة بصلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هذه الاستعدادات تشمل إعداد وتجهيز ما يزيد على ستة آلاف ساحة مخصصة للصلاة في الساحات العامة والمساجد الكبرى، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الأجواء الملائمة للراحة والسكينة للمصلين.

كما أوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مدة خطبة صلاة العيد لن تزيد عن عشر دقائق وفقًا للتوجيهات الصادرة للخطباء، والتي تهدف إلى التسهيل على المصلين وتقصير وقت الانتظار والصلاة، وتشجيع روح التكافل الاجتماعي ونشر القيم والأخلاق الإسلامية السامية.

وتابع أن الوزارة تعمل حالياً على قدم وساق لضمان توافر خدمات الراحة للمصلين، ومنها تنظيف وتعقيم الساحات وفرش السجاد، فضلاً عن تزويدها بالأجواء المناسبة لتيسير أداء الصلاة.

وأكد عبد العزيز على التوجيهات الصادرة للمسؤولين في مختلف القطاعات بالتأكيد على وجود أماكن مستقلة للصلاة في الساحات المحددة للنساء، وضرورة التزامها بالضوابط الشرعية أثناء تأدية الصلاة، مؤكداً على منع حدوث أي تجاوزات شرعية أو اجتماعية غير مقبولة.