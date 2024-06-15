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وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم

10:27 م السبت 15 يونيو 2024

السفيرة سها جندي

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القاهرة (أ ش أ)

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن تفوق الطلبة المصريين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بدولة الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم السبت، أن السفيرة سها جندي تقدمت بخالص التهنئة للطلاب المصريين في دولة الكويت، بعد حصولهم على أعلى الدرجات في نتائج امتحانات الثانوية العامة الكويتية 2024، بشعبتيها العلمي والأدبي، حيث أظهرت النتائج تفوقا ساحقا للطلبة المصريين على مختلف الجنسيات الأخرى.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن فخر الدولة المصرية واعتزازها بشبابها ونجاحهم، مؤكدة أن الطلاب المصريين واصلوا تفوقهم المعتاد بتحقيق إنجاز تعليمي كبير هذا العام ‏بعد حصولهم على المراكز الأولى في شهادة الثانوية العامة بالكويت سواء في القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني.

ووجهت السفيرة سها جندي، رسالة شكر وتقدير لأسر الطلبة بعد المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز العلمي، موضحة أن هؤلاء الطلاب هم الامتداد الحقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في شتى المجالات.

كما هنأت وزيرة الهجرة وزارة التربية بالكويت على نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة من مختلف الجنسيات، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، ولأن جميع أبناء الجالية المصرية في الكويت يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني، وذلك انعكاسا للعلاقات الوطيدة والراسخة بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
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