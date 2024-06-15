هل تنخفض أسعار النفط الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن النفط لاعب أساسي في المشهد العالمي وهناك تراجعات لأسعار النفط، مشددًا على أن أسعاره ستشهد استقرارًا بين 76 دولار و85 دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن أسعار النفط خالفت التوقعات بعد وصوله لأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، في ظل الموقف الأمريكي.

وكشف أن مخزونات الولايات المتحدة الامريكية من النفط، انخفضت 700 مليون برميل إلى 370 مليون برميل، في محاولة لكبح جماح أسعار النفط عالميا، حيث اتجهت واشنطن للاستعانة بمخزوناتها من النفط للحد من الأزمة.

وأوضح أن التضخم في أمريكا لا يظل على الوضع الحالي، والمشكلة لم تنتهي بعد، وهناك ضغوط كبيرة في أمريكا، حيث لم يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا مرة واحدة هذا العام، بعكس التوقعات التي أشارت إلى احتمالية التخفيض لـ6 مرات، مشددًا على أنه ليس من الجيد تخفيض الفائدة الأمريكية هذا العام، ولو تم التخفيض فسيكون ذلك لاعتبارات سياسية فقط.

وذكر أن الوظائف ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يستدعي إعادة المراجعة مرة أخرى، حيث أن بيانات الوظائف جزئية، فالشعب الأمريكي يعاني، في ظل الوظائف التي هي بمثابة دوام جزئي وليس كلي، مشددًا على أن لهجة الفيدرالي الأمريكي مازالت تشديدية.