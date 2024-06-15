الأوقاف: تجهيز 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه يتم التنسيق ما بين مديريات الأوقاف والمحافظة والأجهزة المعنية من أجل الكثافة والخدمات التي تؤدى للساحات وفرشها واستيعابها للمصلين، وتم توجيههم بتجهيز أماكن للسيدات؛ سواء في الساحات أو المساجد حتى تكون مهيأة لمن يرغب من السيدات لصلاة عيد الأضحى.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "خصصنا أماكن منفصلة للرجال والنساء ونتمنى الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها فريق العمل، حيث يوجد فريق عمل للتفتيش وفريق عمل للمتطوعين والمتطوعات بالمحافظات من أجل تهيئة وتجهيز الأماكن حتى يكون هناك مكان مستقل للسيدات، حيث لا يجوز شرعًا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد.

وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم نشر خطبة العيد على موقع الوزارة، لافتًا إلى أننا نوجههم بضرورة التخفيف وعدم الإطالة في خطبة العيد خاصة في ظل حرارة الطقس.