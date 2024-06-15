غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إن الله جبر خاطر كل من نوى وجاء ملبيًا في الحج 2024.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن الله وفق كل من توجه لله سبحانه وتعالى ونوى الحج، سواء كان حاج رسمي أو زيارة؛ حتى لا يضيع البسطاء.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن السلطات السعودية سمحت بدخول جميع الحجاج، بما فيهم أصحاب تأشيرة الزيارة.

وطالب أيمن عبداللطيف، بمحاسبة كل من تلاعب بحجاج الزيارة وخاصة السماسرة وشركات العمالة التي نظمت حج الزيارة وبعض شركات السياحة.

وكانت السلطات السعودية، حذرت من استخدام تأشيرة الزيارة لأداء الحج، مشيرة إلى أنه لا يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

وقررت وزارة الحج والعمرة السعودية، تطبيق غرامة 10 آلاف ريال على كل من يضبط من المواطنين والوافدين الذين لا يحملون تصريح حج 2024 في المناطق الجغرافية المعلنة، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة حتى تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، أعلن أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إخراج وإعادة 256,481 زائرًا من مكة المكرمة، من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج، من يوم 23 مايو 2023 حتى اليوم.

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