مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية

القاهرة - أ ش أ -

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية طبقا لأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصري.

من جانبه، أكد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن الوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة في العالم كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم ولا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضي وكذلك أحدث أجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية.

ويضم فريق عمل الوحدة نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.

بدوره ، أوضح الدكتور أحمد البسيوني مدير الوحدة أن السكتة الدماغية تعد السبب الأول للإعاقة والثاني للوفاة على مستوى العالم .. موضحا أن شخصا واحدا من كل 4 أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشار إلى أن مصر بها 250 ألف حالة سكتة دماغية سنويا إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون بمضاعفاتها.. مؤكدا أنه مع التقدم العلمي تزايد الأمل في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرصهم في التعافي.