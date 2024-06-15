صورة.. الشيخ ماهر المعيقلي يصل عرفات استعدادا لأداء الخطبة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أعلنت الصفحة الرسمية لمحبي الشيخ ماهر المعيقلي، وصول إمام المسجد الحرام، إلى مشعر عرفات استعدادا لأداء الخطبة بمسجد نمرة، بعد قليل.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلف الشيخ ماهر المعيقلي بإلقاء خطبة عرفات.



فيما يواصل حجاج بيت الله الحرام، التوافد على مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حسبما أفادت قناة الناس الفضائية، التي تقدم خدمة التغطية الخاصة للوقوف بعرفات.



وبدأ أكثر من 2.5 مليون حاج مسيرتهم بالأراضي المقدسة، فجر اليوم، التاسع من ذي الحجة، حيث يقفون الوقفة الكبرى، قبل النفير مساءً إلى مزدلفة.



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