تحذير مهم من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك - فيديو

كتب - محمد أبو بكر:

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد، وعدد الساحات والمساجد التي من المقرر أن تستقبل المصلين في صلاة العيد، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة.

وقال هشام عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ورشا مجدي مذيعا برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، إن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة حتى انتهاء صلاة عيد الأضحى، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من ستة آلاف ساحة تُقام فيها صلاة العيد بخلاف المساجد، مؤكدا أنه سيتم توفير مصلى للسيدات سواء في الساحات أو المساجد.

وحسم عبدالعزيز الجدل المثار حول صلاة الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى، مؤكدًا أنه لا يجوز صلاة الرجل بجوار النساء والعكس، مناشدا الرجال والنساء الالتزام بكافة التعلميات التي أصدرتها وزارة الأوقاف.

وتابع: هناك فريق عمل من الواعظات يتولى الإشراف على المصليات، بجانب عدد من المتطوعين والمتطوعات للإشراف وتهيئة الأماكن وتنظيمها.