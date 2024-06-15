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قصور الثقافة: لدينا 20 قاعة لسينما الشعب في 18 محافظة تعرض الأفلام الجديدة

03:00 ص السبت 15 يونيو 2024

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعدادهم ببرنامج مميز خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة على المواطنين، مشيرا إلى أن أهم شيء في البرنامج هو سينما الشعب ولديهم 20 سينما في 18 محافظة.

وأضاف عمرو البسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة ON، أن سينما الشعب تقدم الأفلام الجديدة المطروحة في السوق خلال موسم العيد، مؤكدا أن قاعات سينما الشعب في قصور الثقافة تكون كاملة العدد خلال موسم عيد الأضحى.

وتابع: "عاملين خطة للتوسع بسينما الشعب في باقي المحافظات وكل الإنشاءات الجديدة بتاعتنا بيكون فيها مكان مخصص لسينما الشعب، وفي أيام الأعياد نكثف عمل السينما والأماكن مجهزة بتكيفات وصالة حديثة"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المتحدة على عرض الأفلام الحديثة في السوق بواقع 4 أفلام حديثة موزعة على 6 حفلات 3 نهارية و3 مسائية وسعر التذكر موحدة بـ40 جنيها.

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