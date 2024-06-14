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BBC

نحتاج لرجال أقوياء.. مصطفى بكري للحكومة الجديدة: ننتظر مرحلة ما بعد العيد

11:42 م الجمعة 14 يونيو 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى الحكومة الجديدة، قائلًا: "نحن في انتظار مرحلة ما بعد العيد، الكثير من الناس تتساءل من سيبقى ومن سيرحل، وهذه التساؤلات مردود عليها بأنه يجب أن ننتظر".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أننا في أوضاع مجتمعية تحتاج إلى رجال أقوياء وناس جادة في العمل، معقبا: "لا أستطيع القول أن الفترة الماضية لم يكن بها جهد يُبذل لكن المرحلة تستدعي تغييرات أو غير ذلك".

وتابع: "هناك أناس أدت دورها وأخرى لم تؤديه، في حين أنه يوجد من لم ينفذ الاستراتيجية المطروحة بشكل أو بآخر، لكن في النهاية نحن لدينا أمل في الحكومة القادمة، ولدينا أمل في مراعاة مصالح الشعب"

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