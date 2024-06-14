بكري يكشف تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المعتقلين.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، قال بكري، أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل من وقف إطلاق النار تستمر لستة أسابيع لكل مرحلة، ويتم خلالها تحرير السجناء من النساء وكبار السن والحالات الإنسانية.

وتابع: الاقتراح يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية بقيمة 600 شاحنة يومياً، والبدء بالمفاوضات لحل الأزمة وإنهاء الحرب الدائرة حالياً.

ويرى بكري أن موافقة حكومة نتنياهو على هذا الاقتراح ستتوقف على موقف حركة حماس، فإذا وافقت الحركة على الاقتراح فمن المرجح أن يصادقه نتنياهو، وهذا بدوره سيؤدي إلى إخراج أحزاب اليمين المتطرف من الحكومة، وعلى العكس من ذلك، فقد يقدم نتنياهو على رفض الاقتراح ويسعى للمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وربما يدعو إلى انتخابات مبكرة للتخلص من الأحزاب اليمينية المتطرفة.