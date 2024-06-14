إعلان

BBC

بكري يكشف تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

11:12 م الجمعة 14 يونيو 2024

مصطفى بكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

أوضح الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المعتقلين.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، قال بكري، أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل من وقف إطلاق النار تستمر لستة أسابيع لكل مرحلة، ويتم خلالها تحرير السجناء من النساء وكبار السن والحالات الإنسانية.

وتابع: الاقتراح يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية بقيمة 600 شاحنة يومياً، والبدء بالمفاوضات لحل الأزمة وإنهاء الحرب الدائرة حالياً.

ويرى بكري أن موافقة حكومة نتنياهو على هذا الاقتراح ستتوقف على موقف حركة حماس، فإذا وافقت الحركة على الاقتراح فمن المرجح أن يصادقه نتنياهو، وهذا بدوره سيؤدي إلى إخراج أحزاب اليمين المتطرف من الحكومة، وعلى العكس من ذلك، فقد يقدم نتنياهو على رفض الاقتراح ويسعى للمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وربما يدعو إلى انتخابات مبكرة للتخلص من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

مصطفى بكري المقترح الأمريكي وقف إطلاق النار في غزة إطلاق سراح المعتقلين برنامج حقائق وأسرار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تعرضهم للنصب.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة في حج 2024؟

إعلان

إعلان

أهالي حريق منطقة الزرايب بالبراجيل: النار دمرت حياتنا وأكل عشينا (فيديو وصور)
شديد الحرارة والقاهرة 43 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس يوم وقفة عرفة
بعد تعرضهم للنصب.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة في حج 2024؟