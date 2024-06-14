بالفيديو.. الأمن السعودي يلاحق مخالفي أنظمة الحج بطائرات مسيرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو لعملية رصد ومتابعة أشخاص مخالفين لأنظمة الحج التقطته "درون" (طائرة بدون طيار).

ونشرت الوزارة الفيديو عبر منصة "إكس"، وقالت في تعليق: "ضمن جهود الجهات الأمنية في رصد ومتابعة مخالفي أنظمة الحج فقد تمكنت قوة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج وبالتعاون مع طيران الأمن من رصد مركبة بمنطقة صحراوية بالقرب من مواقف الشميسي ومتابعتها بالتنسيق مع الفرق الميدانية الأرضية حتى القبض على قائدها في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المقدسة".

وتابعت: "اتضح نقله لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج، ونوهت أنه مهما تعددت الأساليب والطرق فإن رجال الأمن لها بالمرصاد ودائمًا تذكر لا حج بلا تصريح".

وظهرت إحدى طائرات الدرون التابعة لقوات الأمن السعودية بمقطع فيديو منفصل نشرته الداخلية مبرزة التقنيات المستخدمة في رصد المخالفين للأنظمة والتعليمات.