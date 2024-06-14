منع أصحاب تأشيرة الزيارة.. السياحة: تصعيد 90% من الحجاج إلى عرفات -(صور)

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن 90 % من الحجاج المصريين تم تصعيدهم الآن إلى مخيم عرفة، تحت إشراف وزارة السياحة ومتابعة غرفة وكالات السفر والسياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن تصعيد الحجاج إلى عرفات في موسم الحج 2024 كان مختلفًا عن كل عام، وعملية تنظيمية عالية من المملكة العربية السعودية، والنظام الذي عمل به هذا العام دقيق جدا وتم تطبيقه لأول مرة، حيث لم يسمح لأي باصات أو الطيران بدخول عرفة إلا بعد التأكد من الملصق الإلكتروني، وبعض الباصات التي لم يكن لديها ملصق إلكتروني بسبب المطوف تم إرسال ملصق إلكتروني لها وتم دخولها المشاعر.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن جميع الحجاج المصرية بخير، ومنهم من ذهب للتروية صباحا، ومنهم من ذهب إلى عرفة مساء اليوم؛ استعدادا ليوم عرفة غدا.

وتابع: غرفة واتحاد السياحة على تواصل دائم وتنسيق مع وزارة السياحة لمتابعة سير المشاعر المقدسة للحجاج.