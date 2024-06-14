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يروج لتطبيق مشبوه.. "الإفتاء" تُحذر من فيديو مزيف لمفتي الجمهورية

08:32 م الجمعة 14 يونيو 2024

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

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أ ش أ:

حذر المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية من فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- على هيئة إعلان ترويجي لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية.

وشدد المركز الإعلامي على خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة في فبركة الفيديوهات التي تروج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس.

وأكد المركز الإعلامي بدار الإفتاء أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو نشر هذا الفيديو المزيف، داعيًا المصريين جميعًا إلى توخي الحذر من مثل هذه الصفحات والفيديوهات المضللة.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي المفتي يروج لتطبيق مشبوه تزييف الوعي
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