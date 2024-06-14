هل يجوز شراء اللحوم وتوزيعها كأضحية؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم صكوك الأضاحي والضوابط المحيطة بإقامة هذه الشعيرة الدينية خلال عيد الأضحى.

وأكد المفتي، خلال حواره ببرنامج "إسأل المفتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن صكوك الأضاحي جائزة شرعًا وتُعتبر وسيلة فعَّالة ومعتمدة لإتمام هذه الشعيرة، مشيرًا إلى أنه لا حرج في توكيل المؤسسات المعتمدة للقيام بهذه المهمة.

كما ناقش المفتي أحكام الاشتراك في الأضاحي، حيث أوضح أنه يُسمح بالاشتراك في الأضاحي من الإبل أو البقر وتجزئ عن سبعة، في حين لا يجوز الاشتراك في الأضاحي من الخراف.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن الأضحية هي سنة مؤكدة في الإسلام، وتشترط فيها الذبح وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي، فإن شراء اللحم الجاهز لا يحقق هذا الشرط.

وكشف مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عن فضل يوم عرفة، مستشهدًا بما قام به النبي في هذا اليوم المبارك، موضحًا أن صيام يوم عرفة سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفِّر ذنوب عامين: عامًا ماضيًا وعامًا مقبلًا.