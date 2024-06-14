التموين: تخفيضات فى أسعار اللحوم تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة

كتب- حسن مرسي:

أكد العميد محمود السعدني، العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على فضائية "دي إم سي"، أن الشركة تتبع إجراءات صارمة لضمان سلامة وجودة اللحوم المستوردة من السودان وجيبوتي.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"،مساء الجمعة، أوضح السعدني أن الشركة تعتمد على لجان متابعة ومراقبة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية في الدول المصدرة للكشف على الأبقار قبل شحنها إلى مصر، للتأكد من خلوها من أي أمراض، بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة الكشف البيطري على اللحوم في محاجر توشكى وسفاجا قبل توريدها للجزارين.

وأكد العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم والدواجن، أن الشركة لديها فريق من الأطباء البيطريين المتخصصين لضمان سلامة اللحوم، وأنها متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة تصل إلى 40% في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية والتعليمات التابعة لوزارة التموين.

وأشار السعدني إلى أن الشركة ضخت 150 طنًا من اللحوم في منافذ البيع اليوم، وأن جميع المنافذ ستعمل خلال فترة العيد من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.