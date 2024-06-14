عيد الأضحى 2024.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة أثناء تفقده منفذ بيع اللحوم بالعمرانية

طقس أول أيام عيد الأضحى.. بيان من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، منفذ الوطنية لبيع اللحوم أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية، والذي يوفر جميع أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، الجمعة، حرص "راشد"، خلال جولته، على معاينة جودة المعروضات بالمنفذ من لحوم وسلع غذائية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دوري مع كل الجهات المعنية ومديرية التموين؛ لدعم جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية دوريًا بالسلع واللحوم بشكل دوري؛ لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة، إلى المواطنين المتواجدين بالمنفذ للتعرف على آرائهم عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة؛ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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