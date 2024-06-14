أول تعليق من "الكهرباء" بشأن انقطاع التيار عن مناطق بفيصل وبولاق الدكرور

كتب- محمد صلاح:

يتابع المهندس طارق عبدالشافى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ميدانيا عمليات إصلاح موزع الشهيد التابع لتحكم بولاق الدكرور الذي يقوم بتغذية بعض المناطق بفيصل وبولاق الدكرور، وذلك بعد حدوث خلل بخليتين داخل الموزع.

وتواجد منذ قليل رئيس الشركة، داخل مقر شبكات وتحكم فيصل لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوصيل الكهرباء لجموع المشتركين وضمان عدم تعرض البعض لأي أضرار نتيجة انقطاع الكهرباء.

وكلف رئيس الشركة، المهندس أحمد رمضان رئيس قطاعات شبكات الجيزة بمتابعة الموقف أولًا بأول من خلال التنسيق مع رؤساء قطاع التحكم والشبكات بالهرم والدقي لوضع حلول جذرية ومواجهة العطل الطارئ بمغذي الشهيد.

وأجرى رئيس الشركة تجربة ميدانية لمعرفة سبب العطل الذي تعرض له مغذي الشهيد، حيث تبين وجود عطل بخليتين داخل الموزع علمًا بأنه تجري عمليات الإصلاح التي قد تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات وسيتم إيجاد تغذيات بديلة للمناطق بحيث لا يزيد الفصل عن ساعة كحد أقصى.