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الرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة

05:55 م الجمعة 14 يونيو 2024

الرئيس السيسي في السعودية

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وكالات
غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في وداع الرئيس لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

الرئيس السيسي السعودية المدينة المنورة مناسك الحج
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