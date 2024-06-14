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محافظة الجيزة تنشر صورًا للمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين

05:40 م الجمعة 14 يونيو 2024
  • عرض 5 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين
  • عرض 5 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين
  • عرض 5 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين
  • عرض 5 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين
  • عرض 5 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين

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كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الجيزة، عددًا من الصور ترصد تواجد المساحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وقالت "الجيزة"، في منشور لها عبر "فيسبوك"، معلقة على الصور المنشورة: رجال هيئة النظافة يؤدون مهامهم في الحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء ورعايتها يوميًا.

وكان محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أكد أن قطع الأشجار يأتي أحيانًا نتيجة التقاطع بين خطط التنمية وأماكن وجود أشجار بالشوارع والمحاور المرورية، مما يستلزم إزالتها.

وأضاف "معتمد"، في تصريحات له، أن الدولة تقوم بتعويض هذه الأشجار بزراعة أعداد أكبر منها في مناطق مختلفة ووفق مخطط عمراني وتصميم مدروس يراعي استدامة المحافظة على التنوع البيئي والعمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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