طقس وقفة عرفات.. "الأرصاد": ذروة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق

طقس أول أيام عيد الأضحى.. بيان من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت والموافق يوم وقفة عرفات، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، الجمعة، إلى أنه يسود غدا السبت وقفة عرفات، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتابعت أن طقس وقفة عرفات، يشهد استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

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