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BBC

أزمة تأشيرة الزيارة.. عقوبات مخالفة تعليمات الجهات السعودية بشأن الحج

03:53 م الجمعة 14 يونيو 2024

أيمن عبداللطيف عضو غرفة السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أن السعودية فرضت غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي على بعض حاملي تأشيرة الزيارة ممكن حاولوا أداء الحج خلال موسم 2024 بالمخالفة لتعليمات الجهات السعودية.

وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن المواطنين الذين أصروا على مخالفة لوائح السعودية بشأن تأشيرة الزيارة هم من طُبقت عليهم الغرامات، مشيرًا إلى أن حيازة تأشيرة الزيارة بحد ذاتها ليست مخالفة، وإنما المخالفة تكمن في محاولة استغلال التأشيرة لأغراض غير تلك التي صدرت من أجلها.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن السعودية أكدت أن مساحة منى وعرفات تستوعب أعدادا معينة من الحجاج، مما دفعها إلى التشدد في منع استخدام تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج.

وأشار إلى أن السعودية خصصت خلال موسم الحج 2024 ملصقًا لكل حافلة تابعة لشركات السياحة، بحيث لا يتم فتحها إلا عند دخول المخيمات وفحص الباركود الخاص بالحجاج.

وأكد "عبداللطيف"، أن السعودية تفرض عقوبات على حاملي تأشيرة الزيارة الذين يحاولون استخدامها لأغراض غير تلك التي صدرت من أجلها، مثل أداء مناسك الحج لعام 2024، وتقوم بترحيل المخالفين بعد ذلك.

واختتم عضو غرفة شركات السياحة: يمكن للمواطنين الذين تم أخذ بصماتهم التحقق من توقيع الغرامة من خلال الدخول إلى موقع إيفاء وكتابة بياناتهم".

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