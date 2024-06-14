رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

القاهرة - أ ش أ

تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. داعيا المولى (عز وجل) أن يوفق الرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وأن يكلل جهوده العظيمة بالنجاح والتوفيق لينعم وطننا ومنطقتنا العربية بالأمن والسلام والاستقرار.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وللسادة الوزراء وكبار رجال الدولة.. متمنيا لهم التوفيق والسداد في جهودهم المتواصلة نحو التحديث والتطوير في مختلف المجالات، والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الواعية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجابهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية نحو جمهورية ديمقراطية حديثة تلبي طموحات شعب مصر العظيم.