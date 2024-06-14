إعلان

BBC

رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

03:29 م الجمعة 14 يونيو 2024

حسين زين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - أ ش أ

تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. داعيا المولى (عز وجل) أن يوفق الرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وأن يكلل جهوده العظيمة بالنجاح والتوفيق لينعم وطننا ومنطقتنا العربية بالأمن والسلام والاستقرار.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وللسادة الوزراء وكبار رجال الدولة.. متمنيا لهم التوفيق والسداد في جهودهم المتواصلة نحو التحديث والتطوير في مختلف المجالات، والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الواعية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجابهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية نحو جمهورية ديمقراطية حديثة تلبي طموحات شعب مصر العظيم.

هذا المحتوى من

Asha
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* "دولارات وذهب".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شقة بالغردقة
* عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات
* السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط: نعتذر للركاب