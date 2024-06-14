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محافظ القاهرة يوجه الأئمة والخطباء بتقديم النصح للمواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع

03:06 م الجمعة 14 يونيو 2024

اللواء خالد عبدالعال

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القاهرة - أ ش أ

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة؛ حرصًا على الصحة العامة، مع تخصيص مصلي للسيدات بجميع الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد .

وأشار الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، في بيان له، الجمعة، إلى أنه تم تخصيص 257 ساحة بالإضافة إلى المساجد التي سيقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع تكليف خطيب وبديل احتياطي لخطبة العيد.

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Asha
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