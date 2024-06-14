"قومي المرأة": 42 وحدة مناهضة للعنف ضد المرأة بالجامعات و15 بالمستشفيات الجامعية

القاهرة - أ ش أ



كشف المشاركون في اجتماع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، عن وصول عدد تلك الوحدات إلى 42 وحدة بالجامعات، وإنشاء 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنه بالمستشفيات الجامعية حتى الآن.



وعرضت مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس الدكتورة رانيا يحيي - خلال الاجتماع - الأنشطة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى التحديات ومتابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات ,وجهود المجلس خلال حملة ال ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.



من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات الدكتورة منى هجرس، أهمية دعم واستدامة الوحدات لتنفيذ مهام عملها وفق الاختصاصات الموضحة بالدليل الاسترشادى وتوعيه كافة المجتمع الجامعي بآليات الحماية والوقاية من العنف.



واستعرضت المديرة العامة للاستراتيجية ومنسق وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات شيماء نعيم، النتائج التي تحققت - حتى الآن - بوصول الوحدات إلى 42 وحدة بالجامعات ومنها تنفيذ العديد من ورش العمل ولقاءات التوعية على مستوى الكليات وتنفيذ عدد من الابحاث والدراسات والاعمال الفنية من الطلاب المتعاونين مع الوحدات وتنفيذ معسكرات وتفعيل آليات تلقى الشكوى لضمان حماية المعرضات للعنف والتعامل مع مرتكبى العنف.



وأشارت منسق المشروع الوطنى لمكافحة العنف ضد المرأة منى سالم إلى دور الوحدات والهدف من إنشائها، وأهمية التشبيك بين جهود الوحدات بالجامعات ومكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات وتفعيل آليات حماية المرأة والفتاة من العنف وتفعيل مسار الاحالة الوطنى والذى تعتبر فيه مصر من اوائل الدول على مستوى العالم لتنفيذ هذا المسار.



وكشفت المستشار الطبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة الدكتورة أمل فيليب عن دور وحدات المرأة الآمنة، التي وصل عددها إلى 15 وحدة بالمستشفيات الجامعية وتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمة .



وسلط المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس المستشار أحمد النجار، الضوء على الدور المهم للتوعية القانونية فى تحقيق الحماية والحقوق والواجبات وآليات الابلاغ.









