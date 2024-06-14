عيد الأضحى 2024.. توضح مهم لـ "مفتي الجمهورية" بشأن التكبيرات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تكبيرات عيد الأضحى المبارك سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وصيغة تكبيرات المصريين شرعية صحيحة، والأمر فيه سَعة كبيرة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق.