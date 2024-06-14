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BBC

الحج 2024.. ما هي أرقام وأسماء بوابات المسجد الحرام؟

02:18 م الجمعة 14 يونيو 2024

وزارة الحج والعمرة في السعودية

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة الحج والعمرة، إن لكل باب في المسجد الحرام، رقم ولوحات مضيئة تظهر عن بُعد معلومات الدخول أو الخروج.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن باب الملك عبد العزيز رقم 1، وباب الملك فهد رقم 2، يرتبطان بالساحة الغربية.

وأوضحت "الحج والعمرة"، أن باب الفتح رقم 45، وباب العمرة رقم 62، وباب الملك عبدالله رقم 100، يرتبطان بالساحة الشمالية.

وأشارت "الوزارة"، إلى أن باب الصفا رقم 11 يرتبط بجهة المسعى، وباب السلام رقم 19 يرتبط بالساحة الشرقية.

وتابعت: عند الوصول وقبل الدخول، تعرّف على أرقام وأسماء بوابات المسجد الحرام، لتحظى برحلة ميسّرة.

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