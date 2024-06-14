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ما الساحات والمساجد التي تؤدى به صلاة عيد الأضحى 2024؟

02:05 م الجمعة 14 يونيو 2024
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    صلاة عيد الأضحى
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    صلاة عيد الأضحى المبارك

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت وزارة الأوقاف، عن الساحات والمساجد التي تؤدى بها صلاة عيد الأضحى المبارك 2024.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المديريات الإقليمية وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة الصلاة في جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وفى الساحات التى تحددها المديريات بالمحافظات.

وأشارت إلى أنه سيتم الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية، مشددة على عدم جواز أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

ولفتت إلى أنه إذا كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك، والتي تؤدى بالمساجد الكبرى والساحات المخصصة لذلك بجميع المحافظات.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور وصلة الأرحام ونشر المودة والرحمة بين الناس، مشددة على أن الأعياد كلها خير وبركة.

ولفتت إلى أن مظاهر الفرح تتجلى في عيد الأَضحى وتتلاقى فيه مواطن السرور، ويفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم.

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