بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح العيسوي بإلقاء خطبة الجمعة حول " دين الإنسانية في أسمى معانيها، حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع"، على أن يتلو القرآن الشيخ محمد عبد البصير.

من جانبها، شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: