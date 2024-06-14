إعلان

BBC

الحرارة ٤٣ درجة في الظل.. طقس ثاني أيام ذروة الموجة الحارة

11:46 ص الجمعة 14 يونيو 2024
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (10)
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (7)
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (6)
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (5)
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة في الإسكندرية (8)
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة اليوم الجمعة، ثاني أيام ذروة الموجة الحارة.

وأعلنت الهيئة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرار ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتكون الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ٤٣ درجة فى الظل، مطالبة بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الموجة الحارة الطقس القاهرة الكبرى الأرصاد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة الدواء: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية

إعلان

إعلان