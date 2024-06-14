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برلماني يطالب بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء

03:30 ص الجمعة 14 يونيو 2024

النائب محمود البرعي

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود البرعي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن ، وتحرص علي تحقيق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.

وأكد "البرعي"، أن الحكومة الجديدة يجب عليها الاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مشددا علي ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة اولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في اسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت في المرحلة الماضية فى ملف الارتفاعات الكبيرة فى اسعار العديد من السلع الأساسية بدون أي مبرر.

كما طالب الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام بملف الاصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والأجنبية لمصر وأمام اقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.

وأشار إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة فى مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة واقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

النائب محمود البرعي رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة حكومة مدبولي الاصلاح الاقتصادي
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