تتقاطع مع خطط التنمية.. "البيئة" تعلق على إزالة الأشجار بالشوارع والمحاور المرورية

كتب- حسن مرسي:

أكد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن قطع الأشجار يأتي أحيانًا نتيجة التقاطع بين خطط التنمية وأماكن وجود أشجار بالشوارع والمحاور المرورية، مما يستلزم إزالتها، إلا أن الدولة تقوم بتعويض هذه الأشجار بزراعة أعداد أكبر منها في مناطق مختلفة ووفق مخطط عمراني وتصميم مدروس يراعي استدامة المحافظة على التنوع البيئي والعمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد "معتمد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر" على دعم الوزارة الكامل لمبادرات منظمات المجتمع المدني والأفراد الساعية للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الباب يظل مفتوحًا لهذه المنظمات للتواصل مع الوزارة وعرض مقترحاتها ومبادراتها للاستفادة من خبرات ودعم الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أنه خلال العامين الماضيين، نجحت المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في زراعة 12 مليونًا و400 ألف شجرة بمختلف أنحاء الجمهورية.