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عيد الأضحى 2024.. مستثمرو السياحة: إشغال فنادق القاهرة والإسكندرية والعلمين الجديدة 100 %

07:00 ص الجمعة 14 يونيو 2024

الدكتور عاطف عبد اللطيف

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن نسب إشغال الفنادق في القاهرة والإسكندرية و العلمين الجديدة تصل إلى نسبة 100٪؜ .

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة، أن نسب الإشغال في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء مثل رأس سدر ودهب وطابا ونويبع تتراوح ما بين 75 و 80٪؜.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أنه يوجد عدد من الجنسيات المختلفة في شرم الشيخ وجنوب سيناء، مثل الإيطاليين و الروس والأوكران والبولنديين والأتراك والعرب والمصريين والكازاخستانيين.

وأشار عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن نسب الإشغال بمرسى علم والغردقة تصل إلى 90٪؜ في أغلب الفنادق ومعظمها جنسيات أجنبية بالإضافة إلى بعض الجنسيات العربية.

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