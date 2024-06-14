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نائب محافظ القاهرة تستقبل وفد الكنيسة المعلقة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

02:00 ص الجمعة 14 يونيو 2024
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    نائب محافظ القاهرة تستقبل وفد الكنيسة المعلقة
  • عرض 3 صورة
    نائب محافظ القاهرة تستقبل وفد الكنيسة المعلقة
  • عرض 3 صورة
    نائب محافظ القاهرة تستقبل وفد الكنيسة المعلقة

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كتب- مصطفى صلاح:

استقبلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بوفد الكنيسة المعلقة بمصر القديمة برئاسة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن شكرها وتقديرها لوفد الكنيسة، مثمنه حرصهم على مشاركة إخوتهم المسلمين في جميع الأعياد ومؤكدة على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات.

وقدم وفد الكنيسة خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لم لنائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ولشركاء الوطن من مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة وفد الكنيسة المعلقة بمصر القديمة الأنبا يوليوس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
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