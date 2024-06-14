الليلة بـ700 جنيهًا.. 70صورة ترصد أرخص 3 فنادق في شرم الشيخ 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024، عن أرخص الفنادق في شرم الشيخ، حيث يرغب الكثير في قضاء وقت ممتع على الشاطئ في عطلة صيفية؛ استعدادًا لمواصلة دوامة العمل مجددًا.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص 3 فنادق في شرم الشيخ 2024، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

أرخص فندق في شرم الشيخ 2024:

فندق شرم كليف:

- يصنف فندق شرم كليف من فئة الـ4 نجوم.

- يضم الفندق حمام سباحة وملعب تنس.

- يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح في المطعم، ويوفر مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية.

- يقع فندق شرم كليف، بعد 700 متر من شاطئ خليج نعمة وعلى بعد 1.2 كم من وسط المدينة.

- الغرف في الفندق تحتوي على تكييف ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف.

- تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

- يصل سعر الغرف في الليلة الواحدة إلى 700 جنيهًا.

فندق بدوية شرم Badawia Sharm Resort

- يقع في مدينة شرم الشيخ وعلى بعد 1.3 كم من شاطئ ريف.

- يوفر مطعمًا ومواقف خاصة للسيارات مجانًا وحديق.

- يشمل هذا الفندق المصنف 3 نجوم مكتبًا للاستقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، ويضم غرف عائلية.

- توفر الغرف في هذا الفندق شرفة وتتميز بأنها مكيّفة ومجهزة بتلفزيون بشاشة مسطحة.

- يتم تقديم بوفيه إفطار كل صباح في مكان الإقامة.

- تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من شاطئ خليج شرم المايا وشاطئ رأس أم السيد ومركز ميركاتو للتسوق.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لهذا الفندق، حيث يقع على بعد 15 كم.

- تبدأ الليلة في الفندق من 734 جنيه وتصل إلى 1416 جنيهًا.

فندق الخان شرم El Khan Sharm Hotel

- يقع في شرم الشيخ، وعلى بُعد 1.4 كم من شاطئ ريف.

- مكان إقامة يضم مواقف خاصة للسيارات مجانًا ومسبحًا خارجيًا وحديقة وتراس.

- يتميز هذا الفندق المصنف 3 نجوم بمطعم وغرف مكيّفة مجهزة بحمّام خاص، ويوفر خدمة الغرف ومنطقة لتخزين الأمتعة للضيوف.

- توفر جميع الغرف في الفندق شرفة مع إطلالة على الجبل، وتم تجهيز جميع الوحدات في الفندق بمنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية.

- يتم تقديم الإفطار يوميًا، ويقع مكان الإقامة على بُعد كيلومترين من شاطئ رأس أم السيد و2.3 كم من شاطئ خليج شرم الميه.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب إلى الفندق، حيث يبعد مسافة 22 كم.

- تبدأ الليلة في الفندق من 927 جنيه وتصل إلى 1812 جنيهًا.

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